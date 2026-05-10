Augsburg: Alkohol am Steuer – Polizei stoppt 43-jährigen in Lechhausen

Am Samstag, dem 9. Mai 2026, wurde ein 43-jähriger Autofahrer in Lechhausen auf der Derchinger Straße unter Alkoholeinfluss von der Polizei aufgehalten. Der Vorfall ereignete sich gegen 02:30 Uhr, als eine Polizeistreife den Mann kontrollierte.

Polizeikontrolle deckt Alkoholeinfluss auf

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Daraufhin unterband die Polizei die Weiterfahrt des Mannes und ordnete eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet

Der Führerschein des 43-jährigen, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wurde von den Beamten sichergestellt. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord ermittelt nun gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr.