Frau in Weißenburg mit Messer bedroht: Polizei sucht flüchtigen Täter und Zeugen

In Weißenburg i.Bay. ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (10. Mai 2026) ein dramatischer Vorfall, bei dem eine Frau mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurde. Der Täter flüchtete unerkannt, die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Überfall in Weißenburg: Täter mit Messer bedroht Frau

Gegen 03:00 Uhr wollte eine 45-jährige Angestellte einer Bar in der Straße Auf dem Schrecker das Gebäude verlassen, als sie von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht wurde. Der Täter forderte die Frau auf, Geld herauszugeben. Doch die Frau ließ sich nicht einschüchtern.

Frau wehrt sich erfolgreich und ruft um Hilfe

Die mutige Frau schlug den Täter in die Flucht, indem sie laut um Hilfe rief und sich in die Gaststätte rettete. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Brunnengasse. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizeiinspektion Weißenburg mit Unterstützung umliegender Streifen konnte der Täter nicht gefasst werden.

Polizei sucht Zeugen: Täterbeschreibung veröffentlicht

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, zwischen 175 und 180 cm groß, hat eine kräftige Statur und ist etwa 35 Jahre alt. Er hat dunkle Augen und trug zum Zeitpunkt der Tat eine Sturmmaske sowie eine dunkle Jacke.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing