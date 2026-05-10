Hochwertiges Pedelec in Fürth gestohlen: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Fahrraddiebstahl
Polizeipräsidium Mittelfranken

Hochwertiges Pedelec in Fürth gestohlen: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Freitagabend ereignete sich ein Diebstahl in einem Fahrradgeschäft im Gewerbegebiet Schmalau in Fürth. Dabei wurde ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die zur Klärung des Falls beitragen können.

Inhalte im Überblick

Diebstahl am frühen Abend

Gegen 18:30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Fahrradgeschäfts das Fehlen des teuren Fahrrads. Er entdeckte den mutmaßlichen Dieb kurz darauf in der Nähe des Ladens. Als der Mitarbeiter den Mann auf das gestohlene Rad ansprach, floh dieser und ließ das Pedelec zurück.

Intensive Fahndungsmaßnahmen

Die Polizei reagierte umgehend und leitete großangelegte Fahndungsmaßnahmen ein. Dazu wurden ein Polizeihubschrauber und Diensthunde eingesetzt. Trotz der intensiven Suche konnten die Beamten lediglich das Pedelec im Wert von etwa 10.000 Euro sicherstellen. Der Täter entkam.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Fürth führt die Ermittlungen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die relevante Informationen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 75905-0 zu melden.

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Erstellt durch: Oliver Trebing

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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