Nürnberger Arzt wegen wiederholtem sexuellen Missbrauchs in Untersuchungshaft – Polizei sucht weitere Opfer
Polizeipräsidium Mittelfranken

Nürnberger Arzt wegen wiederholtem sexuellen Missbrauchs in Untersuchungshaft – Polizei sucht weitere Opfer

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Seit Ende April 2026 befindet sich ein Nürnberger Arzt in Untersuchungshaft, der verdächtigt wird, unter Ausnutzung des Behandlungsverhältnisses, wiederholt Patientinnen sexuell missbraucht zu haben. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet im Rahmen der laufenden Ermittlungen um Hinweise von weiteren Opfern des 63-jährigen Mediziners.

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Vorfälle in Arztpraxis in der Königstraße

In den Jahren 2024 und 2025 kam es in der Praxis des Allgemeinmediziners in der Königstraße zu mehreren Vorfällen. Während medizinischer Behandlungen soll der Arzt seine Patientinnen ohne medizinischen Grund sexuell motiviert berührt haben.

Bewährungsstrafe und erneute Anzeige

Das Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilte den 63-Jährigen im Februar 2026 zu einer Bewährungsstrafe. Doch im April 2026 brachte eine Patientin den Arzt erneut wegen sexuellen Missbrauchs zur Anzeige. Daraufhin bestätigte das Amtsgericht Nürnberg einen Haftantrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und der Verdächtige wurde am 29. April 2026 in Untersuchungshaft genommen.

Kriminalpolizei Nürnberg sucht weitere Geschädigte

Die Ermittler der Kriminalpolizei Nürnberg bitten weitere betroffene Frauen, die beim genannten Arzt in Behandlung waren, sich zu melden. Hinweise können unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gegeben werden.

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Die Ermittlungen im aktuellen Fall werden von der Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt. Weitere Informationen zum Verfahren sind bei der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unter 0911 321-2780 erhältlich.

Erstellt durch: Michael Konrad

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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