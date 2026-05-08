Polizei deckt zahlreiche Verkehrsverstöße und Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der B 8 auf
Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizei deckt zahlreiche Verkehrsverstöße und Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der B 8 auf

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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ZIRNDORF – Umfangreiche Verkehrskontrollen auf der B 8 am Donnerstag (07.05.2026) führten zu zahlreichen Feststellungen von Verkehrsverstößen. Die Polizei führte von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr Kontrollen in Richtung Neustadt an der Aisch durch.

Inhalte im Überblick

Verstöße bei schwerem Verkehr und bei Fahrern ohne Fahrerlaubnis

Mehrere Polizeiinspektionen, darunter Zirndorf, Fürth und Stein sowie die Verkehrspolizei Fürth, richteten eine Kontrollstelle auf Höhe der Behelfsausfahrt zur ehemaligen Erddeponie ein, wo die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h begrenzt war. Etwa 240 Verkehrsteilnehmer wurden kontrolliert. Bei drei Personen ergaben sich Hinweise auf eine durch Alkohol oder Cannabis beeinträchtigte Fahrtauglichkeit. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Ein Fahrzeugführer besaß keine gültige Fahrerlaubnis und muss sich strafrechtlich verantworten. Drei Verstöße wegen Lenkzeitüberschreitungen im Schwerlastverkehr wurden ebenfalls geahndet.

Überhöhte Geschwindigkeit als häufiges Problem

Parallel dazu führte die Verkehrspolizei Geschwindigkeitsmessungen durch. Von etwa 6.000 Fahrzeugen überschritten 170 die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Für 17 Personen droht ein Fahrverbot. Der schnellste Fahrer wurde mit 124 km/h gemessen und muss mit einem Bußgeld von 600 Euro, einem zweimonatigen Fahrverbot und zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen.

Erstellt durch: Alexander Greil

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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