Geisellage in Sinziger Bank: Mehrere Täter und Geiseln
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Geisellage in Sinziger Bank: Mehrere Täter und Geiseln

DTS Nachrichtenagentur
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Bei der Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig geht die Polizei von mehreren Tätern und Geiseln aus. Unter den Geiseln befinde sich auch der Fahrer eines Geldtransporters, teilte das Polizeipräsidium Koblenz mit.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Lage vor Ort sei derzeit statisch. Umfangreiche Absperrmaßnahmen würden durchgeführt, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Für Personen außerhalb der Absperrung bestehe nach aktuellem Stand keine Gefahr.

Die Polizei bat die Bevölkerung, keine ungeprüften Informationen über soziale Netzwerke zu verbreiten. Regelmäßige Updates würden von den Behörden bereitgestellt.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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