Mittelstand begrüßt Scheitern der Entlastungsprämie

Der Chef des Mittelstandsverbands BVMW, Christoph Ahlhaus, hat das Aus der geplanten Entlastungsprämie begrüßt.

Er sei erleichtert, dass der Bundesrat in dieser Sache die Notbremse gezogen habe, sagte Ahlhaus den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Damit seien die Länderchefs dem “dringenden Appell” gefolgt, diesen “Koalitions-Quark” zu stoppen, der nur zu neuen “Belastungen für Unternehmer und Enttäuschung, Neid und Missgunst in den Betrieben” geführt hätte, erklärte er weiter.

Die steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro, die Unternehmen an ihre Beschäftigten zahlen können, war am Freitag vorerst gescheitert. Der Bundesrat hatte dem vom Bundestag bereits beschlossenen Gesetzentwurf überraschend nicht zugestimmt.