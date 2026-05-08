Wirtschaftsrat begrüßt Stopp der Entlastungsprämie
Politik & Wirtschaft

Wirtschaftsrat begrüßt Stopp der Entlastungsprämie

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Der CDU-Wirtschaftsrat hat das Veto des Bundesrats zur von der Bundesregierung geplanten Entlastungsprämie begrüßt.

Sitzung des Bundesrates am 08.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Die Entscheidung des Bundesrats, die 1.000-Euro-Entlastungsprämie zu stoppen, ist richtig und konsequent”, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsverbands, Wolfgang Steiger, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Wirtschaftsrat habe die Prämie von Anfang an kritisiert, weil sie die Verantwortung mitten in einer anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Lage einseitig auf Arbeitgeber verlagert hätte, so Steiger weiter.

Er forderte die Bundesregierung dazu auf, weitergehende Schritte zu unternehmen. Statt “kurzfristiger Symbolpolitik” brauche es “endlich echte Strukturreformen”, etwa in der Steuerpolitik, beim “wirklichen Bürokratieabbau” und zur “Stärkung des Standorts” insgesamt, erklärte Steiger.

Die steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro, die Unternehmen an ihre Beschäftigten zahlen können, kommt vorerst nicht. Der Bundesrat hatte dem vom Bundestag bereits beschlossenen Gesetzentwurf am Freitag überraschend nicht zugestimmt.

- Anzeige -
Signal-Chefin räumt Fehler im Krisenmanagement ein
Bundestag beschließt elektronische Fußfessel bei häuslicher Gewalt
Bundesrat lehnt 1.000 Euro “Entlastungsprämie” ab
Bundesrat stoppt Entlastungsprämie
Heveling zum neuen Präsidenten des Bundesrechnungshofes gewählt
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Geiselnahme in Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig Geiselnahme in Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig
Nächster Artikel Signal-Chefin räumt Fehler im Krisenmanagement ein Signal-Chefin räumt Fehler im Krisenmanagement ein

Folgen Sie uns

You Might also Like