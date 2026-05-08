Bundesrat lehnt 1.000 Euro “Entlastungsprämie” ab
Politik & WirtschaftNewsletter

Bundesrat lehnt 1.000 Euro “Entlastungsprämie” ab

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Der Bundesrat hat die kürzlich vom Bundestag beschlossene “Entlastungsprämie” in Höhe von 1.000 Euro abgelehnt. Die Maßnahme erzielte am Freitag in der Länderkammer nicht die nötige Mehrheit.

Sitzung des Bundesrates am 08.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

Damit kann die Maßnahme vorerst nicht in Kraft treten. Die sogenannte “Entlastungsprämie” sollte es Arbeitgebern ermöglichen, ihren Beschäftigten steuer- und abgabenfrei bis zum 30. Juni 2027 eine Prämie von bis zu 1.000 Euro auszuzahlen. Die Zahlung sollte zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen.

Die Prämie ist Teil eines Maßnahmenpakets, das die Bundesregierung als Reaktion auf die finanziellen Belastungen der Bürger durch den Irankrieg auf den Weg gebracht hat. Dazu gehört auch der sogenannte “Tankrabatt”, den der Bundesrat Ende April in einer Sondersitzung gebilligt hatte.

Die Länder wiesen zudem darauf hin, dass die “Entlastungsprämie” zu Steuerausfällen in Höhe von geschätzten 2,8 Milliarden Euro führen würde. Nach derzeitigem Stand seien diese Steuerausfälle zu fast zwei Dritteln von den Haushalten der Länder und Kommunen zu tragen, ohne dass dafür eine Gegenfinanzierung oder sonstige Form der Kompensation vorgesehen sei.

- Anzeige -
Signal-Chefin räumt Fehler im Krisenmanagement ein
Wirtschaftsrat begrüßt Stopp der Entlastungsprämie
Bundestag beschließt elektronische Fußfessel bei häuslicher Gewalt
Bundesrat stoppt Entlastungsprämie
Heveling zum neuen Präsidenten des Bundesrechnungshofes gewählt
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Bundesrat stoppt Entlastungsprämie
Nächster Artikel Einbruchsserie im Ostallgäu: Unbekannter flüchtet aus Schwangauer Wohnhaus und beschädigt Tresor in Halblecher Werkstatt Einbruchsserie im Ostallgäu: Unbekannter flüchtet aus Schwangauer Wohnhaus und beschädigt Tresor in Halblecher Werkstatt

Folgen Sie uns

You Might also Like