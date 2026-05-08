Einbruchsserie im Ostallgäu: Unbekannter flüchtet aus Schwangauer Wohnhaus und beschädigt Tresor in Halblecher Werkstatt

Zwei Einbrüche im südlichen Ostallgäu sorgen für Aufsehen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden Vorfälle aus Schwangau und Halblech gemeldet.

Einbruch in Schwangau: Unbekannter flüchtet

Im Schwangauer Ortsteil Brunnen entdeckte die Bewohnerin eines Anwesens in der Seestraße gegen 6 Uhr morgens einen unbekannten Mann im Hausflur. Der Täter floh, während die Frau Hilfe bei Nachbarn suchte. Die sofort eingeleitete Fahndung der Füssener Polizei verlief bisher erfolglos. Der Mann, der einen dunklen Kapuzenpullover trug, soll mit einem hellen Pkw geflüchtet sein. Nach aktuellen Erkenntnissen gelangte er durch ein gekipptes Kellerfenster ins Gebäude. Die Ermittler gehen von einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl aus, bei dem kein Entwendungsschaden entstand.

Halblech: Einbruch in Kfz-Werkstatt im Gewerbegebiet

Im Halblecher Gewerbegebiet Buching-Nord brach eine unbekannte Täterschaft nach Mitternacht in die Büroräume einer Kfz-Werkstatt ein. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein, um ins Gebäude zu gelangen, und versuchten vergeblich, einen Tresor mit einem Schweißbrenner zu öffnen. Der Tresor wurde stark beschädigt, hielt jedoch stand. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Täter hinterließen auffällige Werkzeuge, darunter ein Latthammer mit braunem Griff, ein Handmeißel mit schwarzem Griffschutz und ein Stechbeitel mit der Signatur „SM“ im Holzgriff. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifikation des Werkzeugbesitzers führen könnten.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nehmen die Kriminalpolizei unter der Nummer 0831 9909-0 und die Polizei in Füssen unter 08362 9123-0 entgegen. Die Ermittler vermuten, dass beide Einbrüche von derselben Person verübt wurden.