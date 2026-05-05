Tatverdächtiger nach Delikten in Memmingen verstorben – Herkunft unklar
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tatverdächtiger nach Delikten in Memmingen verstorben – Herkunft unklar

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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MEMMINGEN. Die Ermittlungen zu einem verstorbenen Tatverdächtigen laufen. Der Mann stammte aus Abu Qash, doch seine Nationalität bleibt bisher ungeklärt. Bekannt sind zwei rechtskräftige Verurteilungen in Deutschland: Eine Geldstrafe wegen Sachbeschädigung im Jahr 2021 und eine weitere wegen unerlaubten Aufenthalts ohne Pass im Jahr 2026.

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Zwei Vorstrafen in Deutschland

Der Tatverdächtige musste bereits zweimal Geldstrafen zahlen. Zuerst wurde er 2021 wegen Sachbeschädigung verurteilt. Die zweite Verurteilung erfolgte 2026 aufgrund seines unerlaubten Aufenthalts in Deutschland ohne gültige Papiere.

Unklarheiten über Nationalität und Aufenthaltsstatus

Die Nationalität des Mannes bleibt weiterhin unklar. Für Auskünfte hinsichtlich des Aufenthaltsstatus des Verstorbenen wird auf die Zentrale Ausländerbehörde der Regierung von Schwaben verwiesen.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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