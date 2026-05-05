Dagmar Bethke nach 36 Jahren bei der Polizei in Ruhestand verabschiedet – Raphael Krammer übernimmt Leitung in Mindelheim

MINDEHLHEIM. Nach fast vier Jahrzehnten im Dienst bei der Bayerischen Polizei wurde Dagmar Bethke, die Leiterin der Polizeiinspektion Mindelheim und Erste Polizeihauptkommissarin, von Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner in den Ruhestand verabschiedet. Die feierliche Veranstaltung fand im Mindelheimer Forum statt, wo Vertreter aus Politik, Verwaltung und Polizei ihre Anerkennung für Bethkes verdienstvolle Laufbahn ausdrückten.

Fünf Jahre an der Spitze der Polizeiinspektion Mindelheim

Dagmar Bethke startete ihre Polizeikarriere 1987 bei der Grenzpolizei Lindau und trat 1992 in den gehobenen Polizeivollzugsdienst ein. Ihre umfangreichen Erfahrungen sammelte sie bei Kriminaldienststellen und im Sachgebiet für Kriminalitätsbekämpfung. Von 2008 an war Bethke aktiv als Beauftragte für Frauenfragen im Opferschutz und später für Kriminalitätsopfer.

Dr. Claudia Strößner würdigte Bethkes Engagement: „Sie gehörten in Schwaben Süd/West zu den Wegbereiterinnen dieser Entwicklung.“ Nach fünf Jahren als Leiterin der Polizeiinspektion Mindelheim wurde Bethke mit den Worten verabschiedet: „Ich wünsche Ihnen für den Ruhestand vor allem Gesundheit, etwas Muße und viele erfüllende Momente mit Ihrer Familie und Ihrem Freundeskreis. Dank Ihres großen Engagements im Präventions- und Gewaltschutzbereich werden Sie mit Sicherheit keine Langeweile haben.“

Raphael Krammer übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Mindelheim

Zum 01.05.2026 tritt der 57-jährige Erste Polizeihauptkommissar Raphael Krammer die Nachfolge an. Krammer begann seine Laufbahn 1988 im gehobenen Polizeidienst und sammelte umfangreiche Erfahrungen bei der Polizeiinspektion Landsberg, der Kriminalpolizei und als Dienstgruppenleiter in Memmingen. Erweitert wurde sein Profil durch Auslandseinsätze und ab 2018 als Leiter der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Zuletzt leitete er die Zentralen Einsatzdienste Kempten.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößer wünschte Krammer einen erfolgreichen Start mit den Worten: „Als Einsatzmann bringen Sie umfassende praktische Erfahrungen mit, die Ihnen zweifellos helfen werden, die Polizeiinspektion Mindelheim sicher und erfolgreich zu führen. Für Ihre bisherige Arbeit in unserem Verband und Ihre Verdienste in den unterschiedlichen Stationen danke ich Ihnen herzlich. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.“