Mann legt gefälschtes Rezept in Oberasbach vor – Polizei identifiziert Tatverdächtigen anhand von Foto

Am Montagnachmittag, den 4. Mai 2026, versuchte ein bislang unbekannter Mann in einer Apotheke in Oberasbach, verschreibungspflichtige Medikamente mit einem gefälschten Rezept zu erhalten. Die Polizeiinspektion Stein konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später anhand eines Lichtbildes identifizieren.

Verdächtiger legt gefälschtes Rezept in Apotheke vor

Gegen 13:00 Uhr betrat der Mann eine Apotheke im Stadtgebiet von Oberasbach. Dort legte er ein Rezept über verschreibungspflichtige Psychopharmaka vor. Die Apothekenmitarbeiter hegten Zweifel an der Echtheit des Dokuments und verständigten die Polizei.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürth

Der Mann hatte die Apotheke bereits verlassen, als die Polizei eintraf. Eine Prüfung bestätigte, dass das Rezept gefälscht war. Dank eines Lichtbildes erkannten die Beamten den 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus einer früheren Sachbearbeitung wieder.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung übernommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing