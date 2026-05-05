Großrazzia gegen Fußballfans: Polizei durchsucht Wohnungen in Bayern und NRW

Wie bereits in einer Meldung aus dem Jahr 2025 berichtet, kam es am 09.05.2025 im Stadtteil Rennweg zu einer Schlägerei unter Fußballfans im Zusammenhang mit dem Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Köln. Die Polizei hat heute, am Dienstag (05.05.2026), mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Bayern und Nordrhein-Westfalen vollzogen.

Größere Auseinandersetzung zwischen vermummten Personengruppen

Mehrere Zeugen meldeten am Tattag gegen 20:00 Uhr eine größere körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei vermummten Personengruppen im Bereich des Rennwegs. Streifenbesatzungen der Nürnberger Polizei und das mittelfränkische Unterstützungskommando (USK) nahmen daraufhin mehrere Dutzend Tatverdächtige fest. Die Ermittlungen bestätigten den Verdacht, dass es sich bei den Gruppen um Ultras des 1. FC Nürnberg und des 1. FC Köln handelte.

Durchsuchungsbeschlüsse und Festnahme in verschiedenen Städten

Durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und der Kriminalpolizei Nürnberg konnten weitere Tatverdächtige identifiziert werden. Insgesamt richten sich die Vorwürfe wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch gegen 68 Personen. Das Amtsgericht Nürnberg erließ elf Durchsuchungsbeschlüsse, die heute Morgen in Bayern und Nordrhein-Westfalen vollzogen wurden.

Drei Durchsuchungen fanden im Stadtgebiet Nürnberg, eine in Ebelsbach und eine an einer Arbeitsstelle in Windsbach statt. In Köln betrafen die Maßnahmen sechs Wohnungen. Mehrere Durchsuchungen erfolgten unter Anwendung von Zwang, wobei Sachschaden entstand, jedoch niemand verletzt wurde. In mehreren Wohnungen beschlagnahmten die Einsatzkräfte mutmaßliche Tatkleidung und Mobiltelefone der Verdächtigen.

Sicherstellung von Drogen und Dopingmitteln

Neben Beweismitteln im Ausgangsverfahren fanden die Einsatzkräfte in einer Nürnberger Wohnung Kokain. Da der 23-jährige Bewohner im Verdacht steht, an weiteren fußballbezogenen Gewalttaten beteiligt zu sein, stellte die Staatsanwaltschaft einen Haftantrag. Der Beschuldigte wurde festgenommen und wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt. In Ebelsbach stellten die Beamten zudem das Dopingmittel Testosteron sicher. Gegen den 25-jährigen Besitzer wird ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz eingeleitet.

Die sichergestellten Beweismittel sollen zur Identifizierung und Verurteilung der Tatbeteiligten beitragen. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.