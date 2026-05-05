Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.05.2026

Haunstetten – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Am Montag (04.05.2026) gegen 20.30 Uhr kam es in der Albert-Schweitzer-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein bislang unbekannter Täter sprühte einer 12-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht, sodass sie für kurze Zeit nichts mehr erkennen konnte. Der Täter war mit einer Gruppe von vier weiteren Jugendlichen unterwegs. Die 12-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Südländisches Aussehen, ca. 16 Jahre alt

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Unfallfluchten

Innenstadt – Am Montag (04.05.2026), im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 17.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto in der Proviantbachstraße.

Der Schaden am schwarzen BMW beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – Am Samstag (02.05.2026), in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.45 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto im Annahof.

Der Sachschaden am blauen Kia beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Am Sonntag (03.05.2026), in der Zeit von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Gubener Straße.

Der Sachschaden an der linken Seite eines roten BMW beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum von Mittwoch (29.04.2026) bis Donnerstag (30.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einem Hinterhof in der Äußeren Uferstraße.

Der Beuteschaden beläuft sich in beiden Fällen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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