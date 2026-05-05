Unbekannte Fahrer verursachen Unfälle und flüchten in Augsburger Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

In Augsburg häufen sich derzeit Fälle von Unfallflucht. Am Montag, den 4. Mai 2026, wurde ein schwarzer BMW in der Proviantbachstraße beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3.000 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Unfallverursacher, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Unfall in der Proviantbachstraße

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer etwas gesehen hat oder Informationen zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Zweiter Vorfall am Wochenende

Bereits am Samstag, den 2. Mai 2026, kam es zu einem ähnlichen Vorfall im Annahof. Zwischen 18:30 Uhr und 20:45 Uhr wurde ein blauer Kia von einem unbekannten Fahrzeug berührt. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 2.000 Euro. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.