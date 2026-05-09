Bundesnetzagentur: Keine Hektik bei Gasspeicherfüllständen nötig
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Bundesnetzagentur: Keine Hektik bei Gasspeicherfüllständen nötig

DTS Nachrichtenagentur
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Die Bundesnetzagentur hat Kritik an angeblich zu niedrigen Gasspeicherfüllständen zurückgewiesen. “Sich Mitte Mai schon volle Speicher zu wünschen, kann ich emotional verstehen”, sagte Behördenchef Klaus Müller dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Sonntagausgaben). Ökonomisch und physikalisch sei das aber nicht notwendig, ergänzte er.

Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Müller verwies auf die vier Flüssiggasterminals an Nord- und Ostsee, die schon im letzten Winter stark geholfen hätten. Gasspeicher seien immer noch wichtig, “aber diese Fixierung, wie sie in 2022/2023 noch richtig war, die ist so nicht mehr notwendig.”

Trotzdem seien in den letzten zwei Wochen drei Prozentpunkte eingespeichert worden, “also zu einem sehr frühen Zeitpunkt”, sagte Müller dem RND. Die Kavernenspeicher, die großen Speicher in Deutschland, könnten innerhalb von 30 Tagen befüllt werden. Die Gashändler seien nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. “Aber man muss jetzt nicht in Hektik verfallen”, betonte Müller.

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