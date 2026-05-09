Justizministerin will Mord-Paragrafen bei “Femiziden” erweitern
Politik & Wirtschaft

Justizministerin will Mord-Paragrafen bei “Femiziden” erweitern

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will das Strafgesetzbuch mit Blick auf sogenannte “Femizide” und geschlechtsspezifische Tötungen präzisieren. Dafür soll der Mord-Paragraf erweitert werden.

Polizeiabsperrung am 05.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Wir haben einen guten Weg gefunden deutlich zu machen: Wer aus der Motivation heraus tötet, nur weil sie eine Frau ist, der soll dann, wenn alle anderen Einzelheiten passen, auch als Mörder verurteilt werden”, sagte die Ministerin der “Bild am Sonntag”.

Zwar könne nach geltendem Recht schon heute die Tötung einer Frau aus Besitzdenken als Mord strafbar sein. Doch in der Rechtsprechung gebe es immer noch diese Entscheidungen, “na ja, das war Eifersucht. Wenn der eifersüchtig war, war der in Rage. Dann ist er vermindert schuldfähig und dann kann man es nur als Totschlag verurteilen”, so Hubig. Das wolle man nun durch eine Klarstellung im Gesetz ändern, sodass auch Tötungen aus geschlechtsspezifischen Motiven als Mord bewertet werden könnten.

Damit würde sich auch das Strafmaß ändern. Denn nur bei einer Verurteilung wegen Mordes könne der Täter “eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen”, so die Bundesjustizministerin. Beim Totschlag sei nur eine begrenzte Strafe möglich, zum Beispiel auf “zehn, zwölf Jahre, wo dann klar ist, spätestens danach ist auch die Entlassung”.

- Anzeige -
Antisemitismusbeauftragter kritisiert ESC-Zwischenrufe
Fahimi begrüßt Gesprächsankündigung der Regierung
Wüst begrüßt Kabinettsbeschluss zur Kraftwerksstrategie
Juli Zeh würde mit Alice Weidel diskutieren
SPD sieht Regierung nach Koalitionsausschuss wieder auf Kurs
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel 2. Bundesliga: Nürnberg gewinnt gegen Schalke 2. Bundesliga: Nürnberg gewinnt gegen Schalke
Nächster Artikel Hubig kündigt schärfere Mietpreisbremse an Hubig kündigt schärfere Mietpreisbremse an

Folgen Sie uns

You Might also Like