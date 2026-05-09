Tödlicher Unfall bei Eisenberg: Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Pkw
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tödlicher Unfall bei Eisenberg: Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Pkw

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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EISENBERG. Am Samstagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2008 zwischen Hopferau und Eisenberg zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückte. Der Unfall ereignete sich gegen 14.10 Uhr.

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Unfallhergang auf der Staatsstraße 2008

Der Motorradfahrer überholte einen VW, dessen 35-jähriger Fahrer auf Höhe des Weilers Osterreuten nach links in eine Hofeinfahrt abbog. In diesem Moment kam es zu einer seitlichen Berührung, die den Motorradfahrer zu Fall brachte. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Polizeiinspektion Füssen übernimmt Ermittlungen

Glücklicherweise blieben der Pkw-Lenker und seine Mitfahrer unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Ein hinzugezogener Sachverständiger soll den Unfallhergang eindeutig klären. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Staatsstraße etwa drei Stunden lang vollständig gesperrt. Die Polizeiinspektion Füssen leitet die weiteren Ermittlungen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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