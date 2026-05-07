Rauchentwicklung im Lindauer Hotel: Evakuierung wegen überhitztem Aufzugsmotor, keine Verletzten

Am heutigen Morgen gegen 07:55 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle Allgäu eine Meldung über eine Rauchentwicklung im Maschinenraum eines Personalfahrstuhls in einem Hotel in der Schachener Straße 1 ein. Die Hotelmitarbeiter reagierten schnell und evakuierten vorsorglich das Gebäude, in dem sich zu diesem Zeitpunkt 48 Gäste aufhielten.

Rauchentwicklung beschränkt sich auf Maschinenraum

Die Rauchbildung beschränkte sich ausschließlich auf den Maschinenraum im Dachstuhl des Hotels. Eine Ausbreitung der Rauchgase in andere Teile des Gebäudes erfolgte nicht. Als Ursache stellte die Feuerwehr Lindau einen überhitzten Aufzugsmotor fest. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kühlten den Motor erfolgreich ab und sorgten für die Belüftung des Raumes mittels eines Lüfters beziehungsweise Gebläses. Weitere Löschmaßnahmen waren nicht notwendig, und es entstand kein offenes Feuer.

Keine Verletzten oder Sachschäden

Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt, und es entstand kein Sachschaden. Der betroffene Bereich bleibt jedoch gesperrt, bis eine abschließende technische Überprüfung durchgeführt wurde, um die Sicherheit zu gewährleisten.