Darmstadt 98 verlängert mit Trainer Kohfeldt
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Darmstadt 98 verlängert mit Trainer Kohfeldt

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Florian Kohfeldt hat seinen Vertrag als Cheftrainer beim SV Darmstadt 98 verlängert.

Florian Kohfeldt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das teilte der Zweitligist am Donnerstag mit. Kohfeldt hatte den Verein im September 2024 auf dem 17. Tabellenplatz übernommen und führte die Mannschaft seitdem in 67 Pflichtspielen.

Sport-Geschäftsführer Paul Fernie lobte die Zusammenarbeit mit Kohfeldt. Er sagte, dass Kohfeldt seit seiner Verpflichtung für eine “klare Spielidee” gesorgt habe und viele Spieler sich weiterentwickeln konnten. Fernie freute sich über die Vertragsverlängerung und zeigte sich überzeugt, dass der gemeinsame Prozess noch nicht abgeschlossen sei.

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Kohfeldt selbst blickte zufrieden auf seine bisherige Amtszeit zurück und hob die Fortschritte des Vereins hervor. Besonders die Entwicklungen rund um die Mannschaft seien ihm wichtig. Er lobte die Zusammenarbeit mit Fernie und dem Präsidium und zeigte sich optimistisch, seine Stärken weiterhin einbringen zu können. Derzeit stehen die Lilien auf dem fünften Tabellenplatz, mussten sich aber zuletzt aus dem Aufstiegsrennen verabschieden.

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