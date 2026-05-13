Rehlinger fordert höhere Belastungen für Spitzenverdiener
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Rehlinger fordert höhere Belastungen für Spitzenverdiener

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Die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger (SPD), fordert von der schwarz-roten Bundesregierung eine Steuerreform mit höheren Belastungen für Spitzenverdiener und Erben.

Anke Rehlinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Entlastungen sind weiterhin notwendig, das sieht jeder an der Tankstelle und im Supermarkt”, sagte Rehlinger der “Rheinischen Post” (Donnerstagsausgabe). Eine echte Steuerreform sorge dafür, dass kleine und mittlere Einkommen mehr in der Tasche hätten und gleichzeitig die Finanzierung über absolute Spitzenverdiener und Erben gesichert sei.

“Ruhe reinbringen, weiter arbeiten, Sozialpartner und Länder stärker einbinden, Schritt für Schritt Reformen auf den Weg bringen. Das ist der richtige Weg für die Bundesregierung”, so Rehlinger weiter.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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