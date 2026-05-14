Lettische Regierungschefin Silina tritt zurück
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Lettische Regierungschefin Silina tritt zurück

DTS Nachrichtenagentur
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Lettlands Premierministerin Evika Silina hat nach mehreren Vorfällen mit ukrainischen Drohnen ihren Rücktritt erklärt. Hintergrund ist, dass zuletzt ukrainische Drohnen, die für Russland bestimmt waren, in lettisches Territorium eingedrungen waren. Silina hatte zuvor Verteidigungsminister Andris Spruds entlassen, nachdem Drohnen im Osten Lettlands abgestürzt waren. Sie kritisierte seine Reaktion auf den Vorfall und ernannte einen Nachfolger.

Evika Silina (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Infolge der Entlassung zog Spruds Partei ihre Unterstützung für Silinas Regierungskoalition zurück, was zum Zusammenbruch der Koalition führte. Silina sagte am Donnerstag in Riga, dass politische Opportunisten die Krise gewählt hätten, obwohl ein starker Kandidat für das Amt des Verteidigungsministers bereitgestanden habe. Sie fügte hinzu: “Ich trete zurück, aber ich gebe nicht auf.”

Der lettische Präsident Edgars Rinkevics kündigte an, am Freitag über die schnellstmögliche Bildung einer neuen Regierung zu entscheiden. Die nächsten Parlamentswahlen in Lettland sollen regulär im Oktober stattfinden.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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