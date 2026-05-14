Schwerer Unfall bei Steinwiesen: Drei Frauen schwer verletzt, 85-Jährige schwebt in Lebensgefahr

STEINWIESEN, LKR. KRONACH. Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag auf der B 173 bei Steinwiesen drei Frauen schwer verletzt. Eine 85-jährige Autofahrerin schwebt in Lebensgefahr.

Unfallhergang auf der B 173

Nach ersten Informationen ereignete sich die Kollision an Christi Himmelfahrt gegen 13:15 Uhr zwischen Steinwiesen und Zeyern. Die 85-jährige Fahrerin eines Peugeot war aus Marktrodach kommend in Richtung Steinwiesen/Wallenfels unterwegs und wollte nach links in eine Parkbucht einbiegen. Dabei kam es aus bisher ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw aus dem Bereich Kronach.

Rettungsmaßnahmen und Verletzungen

Die entgegenkommende 67-jährige Fahrerin eines Mercedes und ihre gleichaltrige Beifahrerin, beide aus dem Landkreis Kronach, wurden schwer verletzt, konnten ihren Wagen aber eigenständig verlassen. Die 85-jährige Peugeot-Fahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste bewusstlos von Feuerwehrkräften aus ihrem Van geborgen werden. Alle drei Frauen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Sachschaden und Verkehrsbehinderungen

Die Fahrzeuge wurden als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße blieb für Rettungs- und Bergungsarbeiten etwa zwei Stunden gesperrt.

Die Polizei Kronach übernimmt die Unfallermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Coburg.