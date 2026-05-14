Auseinandersetzungen bei politischen Versammlungen in Nürnberg-Gostenhof: Flaschenwürfe und Polizeieinsatz
Polizeipräsidium Mittelfranken

Auseinandersetzungen bei politischen Versammlungen in Nürnberg-Gostenhof: Flaschenwürfe und Polizeieinsatz

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

NÜRNBERG. Zwei politische Versammlungen fanden am Donnerstag (14.05.2026) im Nürnberger Stadtteil Gostenhof statt und wurden von der Polizei weitgehend störungsfrei begleitet. Die Polizei sorgte durch den Einsatz von Sperrgittern für die Einhaltung der Versammlungsvorgaben.

Inhalte im Überblick

Kundgebung am Jamnitzerplatz und Gegenproteste

Um 16:00 Uhr begann am Jamnitzerplatz eine Kundgebung unter dem Titel „Staatlich geförderten Terror – Antifa verbieten!“, an der 15 Personen teilnahmen. Bereits ab 15:00 Uhr versammelten sich in der Nähe etwa 250 Gegendemonstranten zu einer Spontanversammlung.

Auseinandersetzungen und Polizeieinsatz

Vor Beginn der Kundgebung versuchten Gegendemonstranten, die Sperrgitter zu überwinden, was die Polizei durch den Einsatz von unmittelbarem Zwang verhinderte. Während der Versammlung warfen einige Gegendemonstranten Flaschen und Eier, wobei eine Glasflasche den Helm eines Polizisten traf, jedoch niemand verletzt wurde. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verlauf und strafrechtliche Ermittlungen

Der Versuch einiger Gegendemonstranten, die Sperrgitter auszuhängen, wurde ebenfalls durch polizeilichen Zwang unterbunden. Gegen 18:00 Uhr endete das Versammlungsgeschehen. Die Kriminalpolizei Nürnberg untersucht nun mögliche weitere Verstöße und Straftaten im Zusammenhang mit den Versammlungen.

- Anzeige -

Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West, der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie der Nürnberger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Unbekannte Täter verursachen hohen Sachschaden durch politische Graffiti in Erlangen-Tennenlohe – Polizei sucht Zeugen
Einbruch im Fürther Kiosk: Unbekannte Täter entwenden 300 Euro und verursachen 2.000 Euro Sachschaden
49-jähriger Mann nach räuberischem Diebstahl in Nürnberger Supermarkt festgenommen – Haftantrag gestellt
Unbekannter Mann löst Großeinsatz an Fürther Schule aus – Keine verdächtige Person gefunden
Unfallflucht: Unbekannter Radfahrer bringt 11-jährigen Jungen zu Fall und flieht in Nürnberg
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Trump: Xi hat Hilfe bei Öffnung der Straße von Hormus angeboten Trump: Xi hat Hilfe bei Öffnung der Straße von Hormus angeboten
Nächster Artikel Deutschland konkretisiert mögliches Engagement in Straße von Hormus Deutschland konkretisiert mögliches Engagement in Straße von Hormus

Folgen Sie uns

You Might also Like