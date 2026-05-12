Unbekannter Mann löst Großeinsatz an Fürther Schule aus – Keine verdächtige Person gefunden
Polizeipräsidium Mittelfranken

Unbekannter Mann löst Großeinsatz an Fürther Schule aus – Keine verdächtige Person gefunden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Dienstagvormittag sorgte ein umfangreicher Polizeieinsatz in einer Schule in Fürth für Aufregung. Kurz nach 10:00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin der Grund- und Mittelschule in der Pestalozzistraße, dass mehrere Schüler einen unbekannten Mann auf dem Schulgelände gesichtet haben. Der Mann erschien den Schülern bedrohlich, woraufhin die Schulleitung informiert wurde.

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Polizei sperrt Schulgebäude

Die Polizeiinspektion Fürth reagierte umgehend und sperrte das Schulgebäude, um das Gelände systematisch nach dem Unbekannten abzusuchen. Eine Vielzahl von Einsatzkräften, einschließlich des Unterstützungskommandos (USK), war vor Ort im Einsatz. Die Schüler blieben während der Absuche sicher in ihren Klassenzimmern zusammen mit ihren Lehrern. Eltern, die sich in der Nähe befanden, wurden für die Dauer des Einsatzes in einer benachbarten Kirche betreut.

Kein Verdächtiger gefunden

Trotz intensiver Suche konnte keine verdächtige Person angetroffen werden. Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, dass sich zu einem früheren Zeitpunkt ein unberechtigter männlicher Besucher auf dem Schulgelände aufgehalten hat. Der Einsatz wurde um 11:45 Uhr beendet. Die Polizeiinspektion Fürth übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Erstellt durch: Michael Petzold

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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