49-jähriger Mann nach räuberischem Diebstahl in Nürnberger Supermarkt festgenommen – Haftantrag gestellt
Polizeipräsidium Mittelfranken

49-jähriger Mann nach räuberischem Diebstahl in Nürnberger Supermarkt festgenommen – Haftantrag gestellt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Am Montagabend, dem 11. Mai 2026, ereignete sich in einem Supermarkt am Äußeren Laufer Platz in Nürnberg ein räuberischer Diebstahl. Ein 49-jähriger Mann steht im Verdacht, Lebensmittel entwendet zu haben und dabei Widerstand gegen das Verkaufspersonal geleistet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Tatverdächtigen Haftantrag gestellt.

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Diebstahl im Supermarkt

Gegen 18:00 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin des Supermarktes, wie der Mann mehrere Artikel an den Selbstbedienungskassen vorbeischmuggelte, ohne diese zu bezahlen. Als die Angestellte den Mann daraufhin ansprach und in ein Büro begleiten wollte, wurde der 49-Jährige aggressiv. Er griff die Angestellte an den Oberarmen und stieß sie gegen eine Wand, bevor er versuchte, den Laden mit den gestohlenen Waren zu verlassen.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Weitere Mitarbeiter und ein bisher unbekannter Zeuge hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Aufgrund des aggressiven Verhaltens erlitt die Angestellte leichte Verletzungen an den Armen. Der Gesamtwert der entwendeten Lebensmittel beträgt etwa 7 Euro. Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn zur weiteren Sachbearbeitung auf die Dienststelle.

Zeugen gesucht

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den bislang unbekannten Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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Erstellt durch: Alexander Greil

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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