US-Inflationsrate im April bei 3,8 Prozent

In den USA hat die Inflationsrate im April bei 3,8 Prozent gelegen, nach 3,3 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-Statistikbehörde am Dienstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
In den USA hat die Inflationsrate im April bei 3,8 Prozent gelegen, nach 3,3 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-Statistikbehörde am Dienstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
Diesen Artikel teilen
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.