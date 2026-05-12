Politik & Wirtschaft

US-Inflationsrate im April bei 3,8 Prozent

DTS Nachrichtenagentur
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In den USA hat die Inflationsrate im April bei 3,8 Prozent gelegen, nach 3,3 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-Statistikbehörde am Dienstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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