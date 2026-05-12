Kellerbrand in Freyung: Technischer Defekt evakuiert über 40 Personen
Polizeipräsidium Niederbayern

Kellerbrand in Freyung: Technischer Defekt evakuiert über 40 Personen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

FREYUNG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, brach gegen 20:00 Uhr ein Feuer im Keller eines Wohnanwesens aus. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Inhalte im Überblick

Kellerbrand führt zur Evakuierung

Zum Zeitpunkt des Brandes wurden mehr als 40 Personen evakuiert und in einer Notunterkunft untergebracht. Die betroffenen Wohnungen sind nach wie vor unbewohnbar.

Technischer Defekt als mögliche Ursache

Um die Ursache des Feuers zu klären, fand am heutigen Dienstag, dem 12. Mai 2026, eine Begehung des Brandortes statt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt als Auslöser des Brandes ausgegangen.

Tödlicher Baustellenunfall in Vilsbiburg: Arbeiter stürzt von Gerüst und stirbt an seinen Verletzungen
Jugendlicher nach Sexualdelikt in Straubing in Untersuchungshaft genommen
Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B12 bei Kirchdorf: Straße für mehrere Stunden gesperrt
Maschinenhalle in Wittibreut brennt nieder: 400.000 Euro Schaden, keine Verletzten
Großbrand in Pilsting: Sachschaden von 100.000 Euro, ein Verletzter
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Bayern-Funktionärin Krüger wird HSV-Sportvorständin Bayern-Funktionärin Krüger wird HSV-Sportvorständin
Nächster Artikel Unbekannte Täter beschädigen Autos in Augsburger Eberlestraße Unbekannte Täter beschädigen Autos in Augsburger Eberlestraße

Folgen Sie uns

You Might also Like