Kellerbrand in Freyung: Technischer Defekt evakuiert über 40 Personen

FREYUNG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, brach gegen 20:00 Uhr ein Feuer im Keller eines Wohnanwesens aus. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kellerbrand führt zur Evakuierung

Zum Zeitpunkt des Brandes wurden mehr als 40 Personen evakuiert und in einer Notunterkunft untergebracht. Die betroffenen Wohnungen sind nach wie vor unbewohnbar.

Technischer Defekt als mögliche Ursache

Um die Ursache des Feuers zu klären, fand am heutigen Dienstag, dem 12. Mai 2026, eine Begehung des Brandortes statt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt als Auslöser des Brandes ausgegangen.