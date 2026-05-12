Unbekannte Täter verursachen hohen Sachschaden durch politische Graffiti in Erlangen-Tennenlohe – Polizei sucht Zeugen

In Erlangen-Tennenlohe wurden zwischen Sonntagabend, dem 10. Mai 2026, und Montagvormittag, dem 11. Mai 2026, mehrere politische Schriftzüge von unbekannten Tätern angebracht. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter liefern können.

Vandalismus im Saidelsteig-Bereich

Die Vorfälle ereigneten sich zwischen 22:30 Uhr am Sonntag und 05:30 Uhr am Montag. In diesem Zeitraum sprühten die Täter politische Schriftzüge im Bereich des Saidelsteigs auf verschiedene Flächen.

Hoher Sachschaden durch Sprühaktionen

Die Unbekannten verunstalteten unter anderem die Fassade eines Supermarktes, mehrere Garagen, ein Bushäuschen sowie einen Fahrkartenautomaten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.