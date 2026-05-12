Unfall in Nürnberg-Röthenbach: Polizei sucht Zeugen für Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin

Am Montag, den 12. Mai 2026, ereignete sich am Mittag ein Verkehrsunfall in Nürnberg-Röthenbach, bei dem ein Pkw mit einer Fußgängerin kollidierte. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Unfall auf der Ansbacher Straße

Gegen 12:15 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem grauen Skoda die Ansbacher Straße in Richtung Stadtzentrum. An der Kreuzung zur Röthenbacher Hauptstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 24-jährigen Fußgängerin, die die Fahrbahn überquerte. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizei Nürnberg dokumentierte den Unfall vor Ort. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die Ampeln für sie jeweils Grün zeigten. Um den Unfallhergang vollständig aufzuklären, sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 melden können.

Erstellt durch: Oliver Trebing