Lufthansa übernimmt Mehrheit von ITA Airways

Die Deutsche Lufthansa AG übt ihre Option zum Erwerb der Mehrheit an ITA Airways im Juni dieses Jahres aus. Die Beteiligung wird dadurch von 41 auf 90 Prozent steigen, wie die Lufthansa am Dienstag mitteilte. Dieser Entscheidung des Lufthansa-Vorstands habe der Aufsichtsrat in seiner gestrigen Sitzung zugestimmt.

Der Erwerb der weiteren Anteilstranche von 49 Prozent wird zu einem bereits fest vereinbarten Kaufpreis von 325 Millionen Euro erfolgen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, vor allem durch die Europäische Kommission und das US-amerikanische Department of Justice (DOJ), und wird für das erste Quartal 2027 erwartet.

ITA Airways soll auch organisatorisch und finanziell vollständig in die Lufthansa Group integriert werden, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Seit Januar 2025 ist die Lufthansa bereits mit 41 Prozent als Minderheitsgesellschafterin an ITA beteiligt. Schon beim Abschluss des Kaufvertrages mit dem italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF) im Juni 2023 war eine jährlich wiederkehrende Option zum Erwerb weiterer Anteile an ITA Airways von 49 Prozent durch die Lufthansa vereinbart worden.

Diese Option wird nun – verbunden mit dem damit einhergehenden Mehrheitserwerb am italienischen Flagship-Carrier – ausgeübt. Verkäufer ist das MEF, das die verbleibenden zehn Prozent der Anteile an ITA Airways zunächst weiterhin halten wird. Im Jahr 2028 kann auch diese Tranche durch Lufthansa erworben werden.