ZEW-Konjunkturerwartungen im Mai gestiegen

Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im Mai 2026 aufgehellt: Der entsprechende Index stieg von -17,2 Zählern im April auf nun -10,2 Punkte. Das teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.
Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im Mai 2026 aufgehellt: Der entsprechende Index stieg von -17,2 Zählern im April auf nun -10,2 Punkte. Das teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.
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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.