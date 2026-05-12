Politik & Wirtschaft

ZEW-Konjunkturerwartungen im Mai gestiegen

DTS Nachrichtenagentur
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Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im Mai 2026 aufgehellt: Der entsprechende Index stieg von -17,2 Zählern im April auf nun -10,2 Punkte. Das teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

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