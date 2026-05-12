Unfallflucht: Unbekannter Radfahrer bringt 11-jährigen Jungen zu Fall und flieht in Nürnberg
Polizeipräsidium Mittelfranken

Unfallflucht: Unbekannter Radfahrer bringt 11-jährigen Jungen zu Fall und flieht in Nürnberg

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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NÜRNBERG: Ein bislang unbekannter Radfahrer verursachte einen Unfall auf dem Radweg des Westtorgrabens, bei dem ein 11-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Der Radfahrer entkam unerkannt.

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Unfall auf dem Radweg

Am Montagmorgen, den 11. Mai 2026, fuhr ein 11-jähriger Junge gegen 07:40 Uhr auf seinem Mountainbike in Richtung Plärrer auf dem Radweg des Westtorgrabens. Kurz vor der Kreuzung zum Westtor ereignete sich der Vorfall: Ein Radfahrer überholte den Jungen rechts, verhakte sich mit seinem Lenker an dessen Fahrrad und brachte ihn zu Fall.

Flucht nach dem Unfall

Der unbekannte Radfahrer hielt zunächst kurz inne und schaute zurück, bevor er seine Fahrt in Richtung Plärrer fortsetzte, ohne sich um den gestürzten Jungen zu kümmern. Der 11-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Fahndung nach dem Unfallverursacher

Der Junge konnte den flüchtigen Radfahrer wie folgt beschreiben: Der Mann war über 25 Jahre alt, trug einen Helm und eine braune Jacke und hatte einen Rucksack bei sich. Sein Fahrrad war ein Herrenmodell. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

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Erstellt durch: Oliver Trebing

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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