Motorraddiebstahl in Rothenburg: Kawasaki Z1 F im Wert von 15.000 Euro entwendet
Polizeipräsidium Mittelfranken

Motorraddiebstahl in Rothenburg: Kawasaki Z1 F im Wert von 15.000 Euro entwendet

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

ROTHENBURG OB DER TAUBER. Ein unbekannter Dieb hat zwischen Donnerstagabend (07.05.2026) und Freitagmorgen (08.05.2026) in Rothenburg ob der Tauber ein Motorrad gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können.

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Motorrad der Marke Kawasaki gestohlen

Der Besitzer des gestohlenen Motorrads, eine Kawasaki Z1 F mit dem Kennzeichen BK-T60, hatte sein Fahrzeug am Donnerstag gegen 17:30 Uhr auf einem Parkplatz im Bezoldweg abgestellt und mit einem Lenkschloss gesichert. Bei seiner Rückkehr am Freitagmorgen gegen 09:40 Uhr bemerkte er den Diebstahl.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Zeitwert des entwendeten Kraftrads wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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