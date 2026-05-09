69-jährige Frau in Dombühl vermisst: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Evelyn L.

FEUCHTWANGEN – Seit Freitagabend, dem 8. Mai 2026, wird die 69-jährige Evelyn L. aus Dombühl im Landkreis Ansbach vermisst. Die örtliche Polizei hat eine Suchaktion gestartet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Beschreibung der Vermissten

Die Vermisste ist zu Besuch bei einer Verwandten im Zeisigweg in Dombühl. Zwischen Freitagabend gegen 23:00 Uhr und Samstagmorgen um 07:00 Uhr verließ sie das Haus und ist seitdem unauffindbar. Es besteht die Möglichkeit, dass Evelyn L. desorientiert ist.

Evelyn L. ist etwa 160 bis 165 cm groß, schlank und wiegt rund 54 kg. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkel-olivgrüne Jacke, blaue Jeans und dunkelblaue Halbschuhe.

Umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet

Die Polizeiinspektion Feuchtwangen koordiniert die großangelegte Suche, unterstützt von der örtlichen Feuerwehr, einer Rettungshundestaffel und einem Polizeihubschrauber.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Evelyn L. werden von der Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der Telefonnummer 09852 6715-0, jede andere Polizeidienststelle oder über den Polizeinotruf 110 entgegengenommen.