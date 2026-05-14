Merz verurteilt jüngste russische Angriffswelle gegen Ukraine
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Merz verurteilt jüngste russische Angriffswelle gegen Ukraine

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die jüngste Angriffswelle Russlands auf zahlreiche Ziele in der Ukraine scharf verurteilt.

Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die schwersten russischen Angriffe auf die Ukraine seit Langem zeigen: Moskau setzt auf Eskalation statt Verhandlung”, so Merz am Donnerstag. “Wir stehen weiter an der Seite der Ukraine.” Kiew und seine Partner seien bereit für Verhandlungen über einen “gerechten Frieden”, Russland aber führe weiter Krieg.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatten die Russen während der Angriffswelle in den vergangenen beiden Tagen 1.567 Drohnen und 56 Raketen verschiedener Typen eingesetzt. Dabei wurden Ziele im ganzen Land ins Visier genommen.

Selenskyj dankte Deutschland am Donnerstag für die Unterstützung. “Es ist Deutschland, das viel dazu beigetragen hat, uns bei der Verteidigung gegen den russischen Terror zu unterstützen”, schrieb er bei X. Man wisse das sehr zu schätzen. “Dank der von Deutschland bereitgestellten Luftabwehrsysteme konnten Tausende von Menschenleben gerettet werden.” Es sei wichtig, dass man auch jetzt weiterhin koordiniert zusammenarbeite, um Europa zu stärken, so der ukrainische Präsident.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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