Druck auf Starmer wächst weiter – Gesundheitsminister tritt zurück

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer gerät immer stärker unter Druck. Gesundheitsminister Wes Streeting erklärte am Donnerstag seinen Rücktritt und deutete eine mögliche Kandidatur für den Vorsitz der Labour-Partei an.

In einem Brief an Starmer schrieb Streeting, dass Erfolge bei der Verbesserung der Leistungsfähigkeit des National Health Service (NHS) zwar “allesamt gute Gründe” seien, im Amt zu bleiben, er aber das Vertrauen in Starmers Führung verloren habe. “Es ist nun klar, dass Sie die Labour-Partei nicht in die nächsten Parlamentswahlen führen werden und dass Labour-Abgeordnete und Gewerkschaften wollen, dass die Debatte darüber, wie es weitergeht, ein Kampf der Ideen ist, nicht der Persönlichkeiten oder kleinlicher Fraktionskämpfe.”

Obwohl allgemein angenommen wird, dass Streeting plant, Starmer für die Führung der Labour-Partei herauszufordern, kündigte er in seinem Schreiben keinen formellen Antrag an. Er führte stattdessen die “beispiellosen” Ergebnisse der Kommunalwahlen der letzten Woche, die schlechten Beliebtheitswerte der Regierung sowie politische Fehler als Gründe für seinen Rücktritt an.