Augsburger Panther holen Verteidiger Maximilian Glötzl
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Augsburger Panther holen Verteidiger Maximilian Glötzl

Presse Augsburg
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Maximilian Gloetzl kommt zum AEV | Foto: Kolbert-press

Die Augsburger Panther treiben ihre Kaderplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Mit Maximilian Glötzl wechselt ein erfahrener DEL-Verteidiger von den Kölner Haie in die Fuggerstadt und soll künftig die Defensive verstärken.

Der 24-jährige gebürtige Schongauer begann seine Laufbahn im Nachwuchs des EC Peiting, ehe er 2016 zu den Kölner Junghaien wechselte. Dort entwickelte sich Glötzl Schritt für Schritt bis in den Profibereich und absolvierte in der Saison 2019/20 seine ersten Einsätze in der PENNY DEL.

Der 189 Zentimeter große und 95 Kilogramm schwere Linksschütze sammelte in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrung und kommt inzwischen auf 234 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga. Zudem durchlief er sämtliche Nachwuchs-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes.

Panther setzen auf körperliche Präsenz

Sportdirektor Larry Mitchell sieht in Glötzl eine wichtige Verstärkung für die Defensive der Panther: „Als sich die Gelegenheit ergab, Max Glötzl zu verpflichten, haben wir schnell reagiert. Er ist ein erfahrener DEL-Spieler, der für ein geradliniges und körperbetontes Spiel steht. Mit ihm gewinnen wir zusätzliche Tiefe in der Defensive, die im Verlauf einer langen Saison von großer Bedeutung ist.“

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Bei den Augsburger Panther wird Maximilian Glötzl künftig mit der Rückennummer 21 auflaufen.
 

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