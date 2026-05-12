65-Jährige in Augsburger Straßenbahn sexuell belästigt – Kriminalpolizei sucht Zeugen
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65-Jährige in Augsburger Straßenbahn sexuell belästigt – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Symbolbild Foto: Dominik Mesch

Augsburg – Am Dienstagabend (05.05.2026) wurde eine 65-jährige Frau im Bereich der Haltestelle Plärrer in der Langenmantelstraße sowie an der Haltestelle Wertachbrücke von einem unbekannten Mann belästigt.

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Unbekannter Täter verfolgt Frau in Straßenbahn

Die Frau und der Täter stiegen gemeinsam an der Haltestelle Wertachbrücke in die Straßenbahn der Linie 4 in Richtung stadtauswärts ein. Ein aufmerksam gewordener Passant half der Frau, die Straßenbahn sicher zu verlassen, indem er verhinderte, dass der Täter ihr weiter folgte.

Fahndungsaufruf der Kriminalpolizei Augsburg

Der Täter wird als dunkelhäutig, etwa 30 Jahre alt und circa 180 cm groß beschrieben. Er sprach mit englischem Akzent und trug eine dunkelblaue Stoffjacke, blaue Schuhe, eine beige Hose und eine weiße Basecap.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung und sucht nach dem Zeugen, der in der Straßenbahn eingegriffen hat, sowie weiteren Zeugen der Vorfälle in der Langenmantelstraße und an der Haltestelle Wertachbrücke. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3821 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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