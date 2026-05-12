Polizei ermittelt gegen 50-Jährigen wegen Hausfriedensbruch in Augsburger Straßenbahndepot

Augsburg (ots) – Am frühen Dienstagmorgen (12.05.2026) ist ein 50-jähriger Mann unbefugt in ein Straßenbahndepot in der Schülestraße eingedrungen.

Zugang zum Depot mitten in der Nacht

Der Vorfall ereignete sich gegen 01.00 Uhr, als der Mann das Gelände betrat. Anschließend verschaffte er sich Zutritt zu einer dort abgestellten Straßenbahn und legte sich zum Schlafen ab. Polizeibeamte entdeckten den Mann und führten eine Kontrolle durch.

Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs gegen den 50-Jährigen, der die portugiesische Staatsangehörigkeit besitzt.