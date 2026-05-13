Unbekannter Täter stiehlt Geldbeutel aus Taxi in Augsburg-Oberhausen

Augsburg (ots) – In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, dem 13. Mai 2026, kam es in der Donauwörther Straße in Augsburg-Oberhausen zu einem Diebstahl. Gegen 03:15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einem Taxi.

Beschreibung des Täters

Die Polizei beschreibt den Täter als einen Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren, mit einer Körpergröße von etwa 165 bis 170 cm. Der Mann hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke sowie einen schwarzen Rucksack. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Die Ermittlungen wegen Diebstahls wurden aufgenommen, und die Polizeiinspektion Augsburg West erbittet sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.