Hammerangriff von Friedberg – Prozess gegen Jugendlichen gestartet

Nach dem Hammerangriff auf zwei Schüler an einer Mittelschule in Friedberg hat heute der Prozess vor dem Landgericht Augsburg begonnen. Die Anklage wirft dem 15-Jährigen versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Zudem geht die Staatsanwaltschaft von einem rassistischen Motiv aus, da beide Opfer einen Migrationshintergrund haben. Der Jugendliche sitzt seit seiner Festnahme im vergangenen Oktober in Untersuchungshaft, die Verhandlung findet wegen seines Alters unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil wird voraussichtlich Ende Juni erwartet.



