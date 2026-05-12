Maschinenhalle in Wittibreut brennt nieder: 400.000 Euro Schaden, keine Verletzten

In Wittibreut im Landkreis Rottal-Inn hat ein Feuer eine Halle mit landwirtschaftlichen Maschinen vollständig zerstört. Ein Landwirt bemerkte gegen 14 Uhr eine starke Rauchentwicklung auf seinem Anwesen in Teufelseigen.

Feuerwehren aus der Region im Großeinsatz

Die Maschinenhalle, die mit Traktoren und weiteren landwirtschaftlichen Geräten ausgestattet war, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierten Feuerwehren aus zahlreichen umliegenden Gemeinden, darunter Anzenkirchen, Eggstetten, Pfarrkirchen und Simbach am Inn, konnten den Vollbrand schließlich unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern.

Hoher Sachschaden und Zerstörung der Photovoltaikanlage

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 400.000 Euro. Neben den Fahrzeugen und Maschinen wurde auch eine auf dem Hallendach installierte Photovoltaikanlage komplett zerstört. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Zur Aufklärung der Brandursache sind Experten der Kriminalpolizei Passau im Einsatz.

Veröffentlicht am 12.05.2026, 17:50 Uhr