Maschinenhalle in Wittibreut brennt nieder: 400.000 Euro Schaden, keine Verletzten
Polizeipräsidium Niederbayern

Maschinenhalle in Wittibreut brennt nieder: 400.000 Euro Schaden, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In Wittibreut im Landkreis Rottal-Inn hat ein Feuer eine Halle mit landwirtschaftlichen Maschinen vollständig zerstört. Ein Landwirt bemerkte gegen 14 Uhr eine starke Rauchentwicklung auf seinem Anwesen in Teufelseigen.

Inhalte im Überblick

Feuerwehren aus der Region im Großeinsatz

Die Maschinenhalle, die mit Traktoren und weiteren landwirtschaftlichen Geräten ausgestattet war, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierten Feuerwehren aus zahlreichen umliegenden Gemeinden, darunter Anzenkirchen, Eggstetten, Pfarrkirchen und Simbach am Inn, konnten den Vollbrand schließlich unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern.

Hoher Sachschaden und Zerstörung der Photovoltaikanlage

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 400.000 Euro. Neben den Fahrzeugen und Maschinen wurde auch eine auf dem Hallendach installierte Photovoltaikanlage komplett zerstört. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Zur Aufklärung der Brandursache sind Experten der Kriminalpolizei Passau im Einsatz.

Veröffentlicht am 12.05.2026, 17:50 Uhr

- Anzeige -
Tödlicher Baustellenunfall in Vilsbiburg: Arbeiter stürzt von Gerüst und stirbt an seinen Verletzungen
Jugendlicher nach Sexualdelikt in Straubing in Untersuchungshaft genommen
Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B12 bei Kirchdorf: Straße für mehrere Stunden gesperrt
Kellerbrand in Freyung: Technischer Defekt evakuiert über 40 Personen
Großbrand in Pilsting: Sachschaden von 100.000 Euro, ein Verletzter
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Dax lässt deutlich nach – Nervosität wegen Nahost-Konflikt bleibt Dax lässt deutlich nach – Nervosität wegen Nahost-Konflikt bleibt
Nächster Artikel Großeinsatz in Ingolstadt: Rauchentwicklung durch fahrlässige Brandstiftung in Wohnkomplex Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B12 bei Kirchdorf: Straße für mehrere Stunden gesperrt

Folgen Sie uns

You Might also Like