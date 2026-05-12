Jugendlicher Täter nach Sexualdelikt in Straubing festgenommen

Straubing. Am 10. Mai 2026 ereignete sich am Allachbachweg in Straubing ein Sexualdelikt, bei dem eine junge Frau Opfer eines Übergriffs wurde. Nur einen Tag später, am Abend des 11. Mai, konnte ein jugendlicher Tatverdächtiger von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Nachdem die Polizei Straubing am Vormittag des 11. Mai einen Zeugenaufruf veröffentlicht hatte, meldeten sich mehrere Personen, die wertvolle Hinweise zu einem möglichen Täter geben konnten. Diese Hinweise führten die Ermittler schließlich auf die Spur eines jugendlichen Sierra-Leoners aus dem Stadtgebiet.

Festnahme und rechtliche Schritte

Der Verdacht gegen den jungen Mann erhärtete sich im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen, sodass er noch am selben Abend an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft Regensburg, Zweigstelle Straubing, beantragt derzeit einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines Sexualdelikts. Eine richterliche Vorführung am zuständigen Amtsgericht ist für den heutigen Tag geplant.