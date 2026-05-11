Streit unter Nachbarn in Langquaid: 59-Jähriger sticht mit Messer zu, 52-Jähriger schwer verletzt und in Klinik eingeliefert

Langquaid, Lkr. Kelheim – Am Abend des 8. Mai 2026 kam es auf dem Marktplatz von Langquaid zu einem schweren Zwischenfall zwischen zwei Nachbarn, bei dem ein 52-jähriger Mann schwer an der Hand verletzt wurde. Der Tatverdächtige, ein 59-jähriger Mann, wurde inzwischen in Untersuchungshaft genommen.

Angriff im Hinterhof

Laut ersten Ermittlungen befand sich der 52-Jährige im Hinterhof am Marktplatz, als der 59-jährige Mann ihn gegen 22:00 Uhr mit einem Messer attackierte. Der Angreifer soll während des Vorfalls geäußert haben, den 52-Jährigen töten zu wollen. Trotz der Bemühungen, den Angriff abzuwehren, erlitt der Angegriffene schwerwiegende Verletzungen an seiner linken Hand. Ein aufmerksamer Nachbar wurde auf das Geschehen aufmerksam und konnte den Angreifer rechtzeitig von seinem Opfer wegziehen.

Untersuchungshaft und weiteres Vorgehen

Der verletzte 52-Jährige informierte selbst den Rettungsdienst und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden derzeit von der Staatsanwaltschaft Regensburg und der Kriminalpolizeiinspektion Landshut geführt.

Am 10. Mai 2026 wurde der 59-Jährige vor dem Amtsgericht in Regensburg vorgeführt. Dort erging aufgrund des Verdachts auf versuchtes Tötungsdelikt ein Untersuchungshaftbefehl, welcher von der Staatsanwaltschaft Regensburg beantragt wurde. Der Verdächtige wurde nach der Anhörung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.