Polizei stellt Crystal bei Fahrzeugkontrolle auf A72 sicher: Fahrer in Haft

Am Freitagabend (08.05.2026) kontrollierte die Polizei ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung auf der A72 bei Feilitzsch im Landkreis Hof. Die Kontrolle führte zur Sicherstellung von Rauschgift und resultierte in der Inhaftierung des Fahrers.

Polizeikontrolle auf der A72 führt zu Drogenfund

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb stoppten einen aus Sachsen kommenden Skoda an der Anschlussstelle Hof/Töpen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten sie eine erhebliche Menge an Methamphetamin (Crystal). Der Fahrer, ein 22-jähriger Pole, gestand, das Rauschgift aus Polen nach Deutschland gebracht zu haben. Zudem führte er ein Messer mit sich.

Inhaftierung des 22-jährigen Fahrers

Nach seiner vorläufigen Festnahme wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof am Samstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hof vorgeführt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Hof unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof.