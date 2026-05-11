Polizei stellt Crystal bei Fahrzeugkontrolle auf A72 sicher: Fahrer in Haft
Polizeipräsidium Oberfranken

Polizei stellt Crystal bei Fahrzeugkontrolle auf A72 sicher: Fahrer in Haft

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Freitagabend (08.05.2026) kontrollierte die Polizei ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung auf der A72 bei Feilitzsch im Landkreis Hof. Die Kontrolle führte zur Sicherstellung von Rauschgift und resultierte in der Inhaftierung des Fahrers.

Inhalte im Überblick

Polizeikontrolle auf der A72 führt zu Drogenfund

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb stoppten einen aus Sachsen kommenden Skoda an der Anschlussstelle Hof/Töpen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten sie eine erhebliche Menge an Methamphetamin (Crystal). Der Fahrer, ein 22-jähriger Pole, gestand, das Rauschgift aus Polen nach Deutschland gebracht zu haben. Zudem führte er ein Messer mit sich.

Inhaftierung des 22-jährigen Fahrers

Nach seiner vorläufigen Festnahme wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof am Samstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hof vorgeführt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Hof unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof.

- Anzeige -
Garage in Mainleus brennt vollständig nieder – Zwei Verletzte mit Rauchvergiftung, 150.000 Euro Schaden
Traktor und Holzspalter in Steinwiesen gestohlen – Traktor in Thüringen aufgefunden, Holzspalter bleibt verschwunden
Rechtsgerichteter Aufkleber: Kripo Bamberg sucht Zeugen in Breitengüßbach
Gartenhaus in Kirchenlamitz abgebrannt: Ermittlungen zur Ursache laufen
Einbruch in Neustädter Fachmarkt: Unbekannte stehlen Wocheneinnahmen und hinterlassen hohen Sachschaden
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Grüne fordern Reform der Einkommenssteuer Grüne fordern Reform der Einkommenssteuer
Nächster Artikel Bausparkassen kritisieren Klingbeils Wohnungsbaupläne Bausparkassen kritisieren Klingbeils Wohnungsbaupläne

Folgen Sie uns

You Might also Like