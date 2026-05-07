Radfahrer stirbt nach schwerem Sturz bei Lautertal-Unfall
Polizeipräsidium Oberfranken

Radfahrer stirbt nach schwerem Sturz bei Lautertal-Unfall

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein tragischer Unfall ereignete sich am Freitag im Landkreis Coburg, bei dem ein 59-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde und schließlich an den Folgen starb.

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Unfallhergang auf der Ortsverbindungsstraße

Der Mann aus dem Landkreis Coburg war gegen 14.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Strecke zwischen Neukirchen und Mirsdorf unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Dabei fuhr er einen Abhang hinab und überschlug sich mehrfach.

Ersthelfer und Rettungsmaßnahmen

Sofort alarmierte Ersthelfer kümmerten sich um den schwer verletzten Radfahrer, bis der Rettungsdienst eintraf. Trotz intensiver medizinischer Betreuung erlag der Mann am Mittwoch im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Polizei ermittelt Unfallursache

Nach den derzeitigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Coburg gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Der Verunglückte trug zum Zeitpunkt des Unfalls einen Fahrradhelm. An seinem Pedelec entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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