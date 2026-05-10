Rechtsgerichteter Aufkleber: Kripo Bamberg sucht Zeugen in Breitengüßbach

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Aufkleber mit rechtsgerichtetem Inhalt an einem Schaufenster in Breitengüßbach im Landkreis Bamberg angebracht. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Entdeckung des Aufklebers

Der Aufkleber wurde bei der Ladenöffnung von Mitarbeitern eines Geschäfts in der Baunacher Straße entdeckt. Glücklicherweise ließ sich der Aufkleber rückstandslos entfernen und es entstand kein Sachschaden an der Scheibe.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baunacher Straße gemacht haben oder sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0951/9129-0 zu melden.