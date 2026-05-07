Rassistischer Vorfall an Hofer Bushaltestelle: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken

Rassistischer Vorfall an Hofer Bushaltestelle: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

HOF. In Hof ereignete sich am Mittwochabend ein Vorfall, bei dem eine kamerunische Studentin an einer Bushaltestelle rassistisch beleidigt wurde. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Inhalte im Überblick

Beleidigung an der Bushaltestelle

Gegen 19.30 Uhr wartete die Studentin an der Haltestelle „Sonnenplatz“ in der Luitpoldstraße auf ihren Bus, als eine bislang unbekannte ältere Frau auf sie zutrat. Die Angreiferin warf zunächst ihre Einkaufstasche auf den Boden und begann, lautstark zu schreien. Ihre rassistisch motivierten Anschuldigungen zielten auf die Hautfarbe der Studentin ab und stellten deren Rechte in Frage.

Flucht der Täterin

Auf die Alarmierung der Polizei hin verließ die Täterin den Tatort in Richtung Bismarckstraße. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb erfolglos, da die Frau nicht mehr zu finden war.

Beschreibung der Unbekannten

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Volksverhetzung und bittet um Mithilfe. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

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  • circa 155 Zentimeter groß, etwa 55 Jahre alt
  • kräftige Statur
  • mittelblonde Haare
  • helle Hautfarbe
  • markant laute Stimme

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kripo Hof zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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